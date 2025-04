Xi Jinping tu vuò fà amelicano

Iltempo.it - Xi Jinping tu vuò fà "l'amelicano"

Leggi su Iltempo.it

Non credo a una parola del presidente cinese Xi. Non mi fido dei mercati come termometro dello scossone globale lanciato da Trump. Se sono bastati quattro dazi per mettere in crisi il pianeta Terra significa che c'era qualcosa che non funzionava prima. E siccome mi interessa poco di quello che succede in America, perché io sono europeo senza bisogno che Gualtieri mi paghi una piazza per dimostrarlo, vi dico le due cose che vedo. La prima: Xi fa tanto quello zen, quello che non teme il tempo, insomma il comunista, che alla fine non resiste dieci minuti e risponde da bullo a colui che chiama bullo, il presidente degli Stati Uniti Trump. E decide di non ritirare i Boeing che aveva ordinato. E qui viene la seconda cosa che vedo, per me la più grave e che riguarda l'Europa: siamo un continente talmente finto, seppellito da burocrazia e scartoffie, legato dalle nostre stesse leggi che anche a questo caos primordiale e globale riusciamo a rispondere solo con formule vecchie, frasi fatte, tiritere, le stesse che ci hanno fatto fallire negli ultimi quindici anni.