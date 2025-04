Sport.quotidiano.net - Andrea Bicchi sfida Chris Camozzi per il titolo BKFC a Firenze

Anche ex grandi campioni di Inter e Milan fra gli ospiti di un grande evento sportivo in programma il prossimo 26 aprile.si prepara a ospitare presso Palazzo Wanny il Bare Knuckle Fighting Championship,73, la principale Promozione mondiale di combattimento a mani nude. Protagonista della serata sarà, classe 1996, a cui nei giorni scorsi è stato comunicato il cambio di programma: sarà lui a combattere per ildei pesi massimicontro lo statunitense. L’avversario designato inizialmente, Lorenzo Hunt, non potrà salire sul ring a causa di un infortunio ma perla bellasportiva sarà una occasione unica per trasformare la sua vita e consolidare il suo posto nella storia del combattimento a mani nude. La notizia del match “titolato“ è stata annunciata ufficialmente da Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo diItaly, sabato scorso a Milano, alla presenza del leggendario portiere brasiliano Julio Cesar, suggellando così un momento già destinato a entrare nella memoria collettiva dello sport italiano.