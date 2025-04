And Just Like That – stagione 3 dal 30 maggio su Sky e NOW

Leggi su Cinefilos.it

And3 dal 30su Sky e NOWFra nuovi amori, sesso e l’amicizia di sempre, tornano le iconiche avventure, al sole di una torrida estate newyorkese, delle protagoniste di And., in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con la terzadal 30in contemporanea con gli Stati Uniti.La serie andrà con un nuovo episodio a settimana tutti i venerdì su Sky Serie in prima serata fino al 15 agosto, e sarà ovviamente disponibile on demand su Sky e in streaming solo su NOW.La trama e il cast di And3I dodici nuovi episodi della serie Max Original e Sky Exclusive di Michael Patrick King, di cui viene rilasciato oggi il teaser trailer, seguono Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, e le vedono affrontare storie d’amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una New York brulicante di vita.