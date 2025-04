Internews24.com - Inzaghi, questa sera raggiunge un ex tecnico per presenze: ecco la posizione nella classifica della storia dell’Inter

di Redazioneaggancia ilaggancerà percon l’Inter un ex allenatore,la suaall timeSimonemette di mira il Bayern Monaco, allontana le polemiche e ‘’ un ex allenatoreil mister nerazzurro aggancerà infatti Eugenio Bersellini al quinto posto tra gli allenatori più longevidel club. Così ne parla Il Quotidiano Sportivo oggi, focus sul match di Champions League in arrivoINTER – «Ilallontana poi le polemiche innescate dai tedeschi su presunti eccessivi festeggiamenti dopo la vittoria in Germania (‘Abbiamo esultato normalmente sapendo che era il primo round, e poi nostri tifosi erano molti’) ed è pronto, con la panchina di sta, are Eugenio Bersellini al quinto posto tra gli allenatori più longevi(207).