Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, alla Continassa torna di moda il “made in Italy”: svelati gli obiettivi nel mirino per l’estate

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24diil “in”:glinelperper rinforzare la rosa bianconeraArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda ilin vista della prossima estate, quando i bianconeri saranno chiamati a puntellare una rosa ritenuta già di qualità con rinforzi mirati.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sportsarebbeto diilin: neldel club ci sono infatti Comuzzo della Fiorentina e Leoni del Parma per la difesa, Tonali del Newcastle per il centrocampo e Retegui dell’Atalanta per l’attacco e Lucca dell’Udinese.Leggi suntusnews24.com