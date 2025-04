Oasport.it - LIVE Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita a Penne

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadel. L'edizionedella corsa a tappe, la numero 7, è iniziata ieri e si concluderà venerdì 18 cona Isola del Gran Sasso(Santuario di San Gabriele).Ladi ieri ha confermato la straordinaria forza della UAE Team Emirates-XRG che ha collezionato l'ennesimo successo di una stagione fin qui ricca di soddisfazioni. Alessandro Covi, nel rispetto dei pronostici della vigilia, è scattato a 300 metri dalla conclusione ed è arrivato da solo sul traguardo di Crecchio conquistandoe maglia.È il momento del primo arrivo in. La corsa riparte da Tocco da Casauria e arriva adopo 138 chilometri 88,8 dei quali sono ino in discesa.