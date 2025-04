Iodonna.it - La star quarentenne abbina la sexy tuta spaziale griffata al trucco di ispirazione vintage. Ma soprattutto alle unghie multicolor scintillanti, lanciando il trend interstellare per la Primavera 2025

Katy Perry riesce a rubare la scena anche nello spazio. Una volta tornata sulla Terra assiemecompagne Aisha Bowe, Amanda Nguy?n, Gayle King, Kerianne Flynn e Lauren Sánchez, ha superato le critiche per la missione lampo per i dettagli beauty del suo look, in pendant con l’attillatissima. Katy Perry nello spazio: «È stata l’esperienza più significativa della mia vita dopo la maternità» X Il look galattico di Katy Perry & friendsDopo il viaggio in orbita, a 100 chilometri oltre il livello del mare, le sei turiste stellari sono state bersagliate dai commenti scettici del popolo del web, e difamose.