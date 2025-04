Ilrestodelcarlino.it - Eventi di oggi a Bologna: cosa fare mercoledì 15 aprile 2025

, 16– Ecco l’agenda completa di questa giornata da trascorrere sotto le Due Torri, tra appuntamenti culturali, attività ed.Alle 18, Un ballo in maschera incanta ancora il Comunale Nouveau.Sempre alle 18, alla libreria Feltrinelli, Andrea Castagnini presenta Le nostre strade, insieme con Lorenzo Miglioli.Alle 18.30, in piazza Aldrovandi 7/A, Francesco Bommartini presenta il suo libro A Berlino con David Bowie. Da Alexanderplatz agli Hansa Studios, in dialogo con Gianluca Morozzi.Alle 19.30, tutti all'Auditorium del DAMSLab per Ensemble Prometeo: Graziana Raimondi è al violino, Michele Marelli al clarinetto e Ciro Longobardi al pianoforte.Alle 20.30, la Sala Marco Biagi è invasa dalla musica di Linda Guglielmi e Matteo Cimatti al violino e Pierpaolo Maurizzi al pianoforte.