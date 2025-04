Movieplayer.it - Government Cheese, la recensione: una serie tragicomica che manca di mordente

Leggi su Movieplayer.it

La comedy interpretata e prodotta da David Oyelowo è la storia di un inventore che prova ad inseguire il sogno americano negli anni '60. In streaming su Apple TV+. Fare commedia oggi non è semplice perché si tratta di un genere che, per sopravvivere, ha dovuto necessariamente mescolarsi ad altro. Eppure il glorioso passato delle sitcom non si può dimenticare e continua ad influenzare ancora prodotti odierni. Lo sa benel'ennesimo titolo targato Apple TV+ interpretato e prodotto da un attore, in questo caso David Oyelowo, che prova a raccontare in modo surreale e sopra le righe l'emancipazione di una famiglia afroamericana negli anni '60.: tutto in famiglia Hampton Chambers (un tanto adorabile quanto fastidioso David Oyelowo) è un inventore nella San Fernando Valley del .