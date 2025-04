Anteprima24.it - Ieri in Campania: omicidio a Cesa, oggi l’autopsia sul corpo della vittima

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 15 aprile 2025. Avellino – “Davvero” e “Viva la libertà”, le due liste dell’ex sindaco di Gianluca Festa, principali e piùsi gruppimaggioranza del sindaco Laura Nargi, potebbero presto aprire delle sedi cittadine. (LEGGI QUI)Benevento – Si alza il sipario sulla Strabenevento. Presentata questa mattina la 32esima edizione all’internoSara Concessionaria, luogo prescelto dagli Amatori Podismo Benevento per incontrare la stampa e dare il via al conto alla rovescia che porterà all’evento del primo maggio. (LEGGI QUI)Caserta – Si terràl’udienza di convalida del 17enne accusato di aver ucciso con un colpo di pistola il 19enne Davide Carbisiero in una sala slot di(Caserta), all’alba del 13 aprile, domenica delle Palme; esi terrà anchesul