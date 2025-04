Cultweb.it - Cos’è il pesce palla argenteo: è molto tossico (e da poco è arrivato in Italia)

Il(Lagocephalus sceleratus) è una specie marina altamente tossica, recentemente avvistata nelle acquene, in particolare nell’Alto Adriatico. Originario delle zone tropicali dell’Oceano Indiano e Pacifico, è entrato nel Mar Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, diffondendosi rapidamente verso ovest. La sua presenza rappresenta un serio rischio per la salute umana e per l’ecosistema marino locale.?Il Lagocephalus sceleratus è unosseo appartenente alla famiglia Tetraodontidae. Si riconosce per la pelle priva di squame e per le mandibole dotate di due grandi denti taglienti. È una specie invasiva che ha colonizzato rapidamente il bacino orientale del Mediterraneo e si sta spostando verso ovest, raggiungendo le costene, comprese quelle dell’Alto Adriatico.