Sport.quotidiano.net - Ascoli: sfida decisiva contro Sestri Levante per la salvezza in campionato

: un disastro annunciato. Essersi ridotti a dover affrontare ilalla penultima giornata con l’obiettivo di vincere, o almeno non perdere, costituisce l’emblema di una delle pagine più nere della storia del club di corso Vittorio Emanuele. Anche unache sembrava essere virtualmente in cassaforte alla fine potrebbe finire per comportare delle sofferenze e uno sforzo che probabilmente nessuno si sarebbe atteso di dover fronteggiare. E pensare che addirittura sia prima della gara di Gubbio (0-0) che alla vigilia dell’ultimapersa in casala Torres (1-2), c’era chi davvero pensava di vedere la squadra riuscire ad ottenere quelle vittorie mancate per settimane.A togliere ai bianconeri la possibilità di continuare ad alimentare false aspettative playoff nei confronti della tifoseria così ci ha pensato l’inappellabile legge del campo che ancora una volta ha confermato il vero valore del Picchio.