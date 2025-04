Justcalcio.com - Tindall si è preparato a continuare a guidare il Newcastle fino a quando Howe non è ´100%´

Notizia fresca giunta in redazione:Jasonafferma che “non esiste un periodo esatto” per Eddieper tornare alUnited DuGout mentre si riprende dalla polmonite.L’assistente managerha supervisionato la vittoria per 4-1 disul Manchester United domenica dopo cheè stato ricoverato in ospedale due giorni prima.Ilha già confermato chesarà assente anche per lo scontro della Premier League di mercoledì con Crystal Palace e il viaggio di domenica ad Aston Villa.non è sicuro esattamentesarà pronto a tornare al lavoro, ed è pronto aa farsi carico per tutto il tempo che potrebbe essere.“È nelle migliori mani possibili e tornerà non appena si sente pronto a tornare al 100% perla squadra”, ha dettoai giornalisti.