Beatrice Azzari e i Flyroller Diamond conquistano il podio al campionato nazionale FISR

, 20 anni, è un’atleta ferrarese che milita nella società UPP Persicetana di San Giovanni in Persiceto da due ann. Domenica scorsa, in occasione deldi pattinaggio artistico a rotelle specialità Gruppi Spettacolo e Sincronizzato che si è svolto a Montichiari, la formazione persicetana ha presentato la coreografia ‘Frammenti di me’. Una ricerca di sé nei pezzi rotti di uno specchio che riflettono l’anima. Isono formati dalla ferrarese, Giada Lorenzini, Ginevra Aiello e Diego Bisceglie e allenati da Daniele Ragazzi della Persicetana Pattinaggio. La categoria è fra le più difficili del, su venti quartetti presenti in gara isi sono classificati terzi conquistando l’accesso aleuropeo che si terrà dal 21 al 24 maggio prossimi a Saragozza, in Spagna.