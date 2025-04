Ilgiorno.it - Memorial Romano Erba: trionfo del Gruppo Ciclistico Almenno a Lissone

Un tripudio di colori, di pubblico e di biciclette per la terza edizione delper la categoria Giovanissimi, organizzata dallo Sport Club Mobili. Ha vinto la squadra orobica deldavanti alla Salus Seregno De Rosa e al Velo Club Sovico. Tutte le realtà, e non solo, della Brianza sono arrivate aper il tradizionale appuntamento di aprile che ha visto 17 società in gara. Il programma prevedeva sei gare per i maschi e altrettante per le femmine, con quest’ultime protagoniste con tre successi per i colori brianzoli.A esultare sono state infatti Alice Perticati (G1), Maria Vittoria Secchi (G2) e Carolina Testa (G6), tutte della Salus Seregno De Rosa, formazione diretta da Samuel Testa. Sul podio anche Clotilde Cazzulani, Maya Collantes e Beatrice Caccia della Fiorin, Sofia Trezzi e Giulia Lucchini della Giovani Giussanesi ed Ellis Asquino del Velo Club Sovico.