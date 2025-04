Sport.quotidiano.net - Jannik Sinner si prepara al ritorno: allenamenti a Montecarlo in vista degli Internazionali di Roma

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Massimo Selleri La caccia grossa asi è ridotta a un pugno di mosche. Tutto lasciava presagire che il numero uno al mondo ieri si cimentasse anche con la pallina e la racchetta dando così vita al suo primo allenamento in campo da quando con la Wada aveva patteggiato uno stop di tre mesi, ma tutte le attese sono andate deluse. Il tennista aveva salutato i suoi parenti in Alto Adige ed era tornato a, così come il suo staff si era mosso per raggiungere il quartiere generale monegasco e questi segnali avevano convinto cronisti e tifosi che valesse la pena fargli la posta. Se fino al 4 maggionon potrà prendere parte ad un torneo ufficiale da ieri, però, poteva riprendere ad allenarsi nelle strutture agganciate agli organi federali lavorando anche con i suoi tesserati, ma la prima giornata di "libertà" è volata via in palestra, lontano da tifosi e riflettori.