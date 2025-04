Bologna Vincenzo Italiano affronta il dilemma infortuni prima del match con Inter

Sport.quotidiano.net - Bologna: Vincenzo Italiano affronta il dilemma infortuni prima del match con l'Inter

Leggi su Sport.quotidiano.net

Puntare su chi sta meglio o chiedere a qualcuno degli acciaccati di stringere i denti? Questo è ildinella settimana che porta al bigcon l’, scoglio fondamentale per non perdere definitivamente il treno Champions e complicare alla luce del rush finale la corsa per un posto in Europa che vede Lazio e Roma in risalita e Milan e Fiorentina che non possono essere considerate fuori dai giochi, alla luce degli scontri diretti con i rossoblù ancora da disputare.La trasferta in casa dell’Atalanta ha mostrato uncon i cerotti e in difficoltà, dopo che nelle ultime due settimane ha visto accorciarsi pericolosamente la coperta. Calabria (caviglia), Skorupski e Ferguson (guai muscolari) saranno fuori dai giochi e ai box per tutta la settimana. Lo sarà pure Casale: gli esami effettuati a seguito dell’o alla spalla rimediato con l’Atalanta hanno evidenziato la sublussazione dell’articolazione del braccio sinistro.