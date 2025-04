Puntomagazine.it - Barano di Ischia: Femminicidio. Marta è stata maltrattatta, abbandonata e infine uccisa

Leggi su Puntomagazine.it

Carabinieri eseguono misura cautelare in danno del compagno 41ennePer delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nel corso della mattina odierna, i Carabinieri della Compagnia dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli nell’ambito di indagini condotte dalla IV Sezione Indagini “tutela delle fasce deboli della popolazione”, nei confronti di un 41enne russo gravemente indiziato in ordine al reato di omicidio doloso pluriaggravato aggravato.Il provvedimento trae origine dagli ulteriori sviluppi investigativi relativi ai fatti che avevano già condotto al fermo di indiziato di delitto dell’indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati dall’evento morte ai danni della compagna trentenne ucraina, commesso il 13 luglio 2024 ad’