Giacomo Calandrini doppietta e crescita nel Ravenna ora punta alla titolarità

ha 20 anni. Da 9 gioca col. Forlivese di Castrocaro, è cresciuto nel vivaio giallorosso. Tre presenze nel 22-23 con Gadda (debutto nel 3-1 corsaro di Salsomaggiore a 17 anni); 13 lo scorso anno e 13 anche quest’anno. Col Tau Altopascio, due settimane fa, ha segnato la prima rete in carriera ‘coi grandi’. Col Fiorenzuola si è ripetuto, nel giorno del debutto da titolare."La maturità e il livello raggiunto, lo devo ai compagni di squadra esperti con cui ho giocato in questi anni, come ad esempio Mandorlini e Nappello, che mi hanno aiutato negli allenamenti. Ovviamente, più ho avuto spazio in partita, e più ho preso confidenza, migliorando sotto tutti i punti di vista. Ho sempre cercato di prendere spunto dai più grandi e, adesso, mi sto trovando bene anche in campo".