Elettromeccanica Angelini sfida Aduna Volley Padova per i playoff di serie B1

E’ tutto pronto per il posticipo infrasettimanale di oggi che, alle 20, vedrà l’ospitare, al MiniPalazzetto, l’. Ancora una volta. Si tratta di unache si preannuncia carica di tensione ed emozioni, decisiva per tenere vivo il sognodelle bianconere impegnate nel campionato diB1 di pallavolo femminile: il ko con Vicenza, terza forza del girone, rimediato il turno scorso, ha certamente complicato la corsa di Cesena ma proprio la sconfitta delle vicentine di sabato al tiebreak con Clementina le colloca ora solamente a +4: per accorciare le distanze e continuare a lottare per un posto nei, serve affrontare, 36 punti, senza paura; all’andata furono Benazzi e compagne a spuntarla al termine di una clamorosa rimonta sotto 2-0.