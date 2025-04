Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, sabato c’è il Monza. Patto a cena tra i giocatori”

: “c’è iltra i”">Iltorna a crederci. Dopo la brillante vittoria per 3-0 contro l’Empoli, il sogno scudetto è più vivo che mai: con 18 punti ancora in palio e solo tre lunghezze da recuperare sull’Inter, la squadra di Conte ha una concreta possibilità di agguantare la vetta in un finale di stagione che si preannuncia incandescente.A trascinare la squadra è l’intesa esplosiva tra Romelu Lukaku e Scott McTominay: un duo che sta facendo scintille e che, partita dopo partita, dimostra di avere la forza e la qualità per cambiare il destino di un campionato. Big Rom, con i suoi 12 gol e 10 assist, ha raggiunto la doppia cifra in entrambe le voci statistiche, entrando di diritto nella storia del club e conquistando il cuore del pubblico del Maradona.