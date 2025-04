Primacampania.it - Contromano per 10 chilometri sulla superstrada: arrestato a Varcaturo dopo inseguimento da film

Leggi su Primacampania.it

GIUGLIANO – Unad alta velocitàSS7 Quater, in piena notte e, si è concluso con l’arresto di un 28enne originario di Casal di Principe. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Giuglianouna fuga pericolosissima durata circa 10. Erano quasi le 1:00 quando l’uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha forzato il posto di controllo dei Carabinieri nei pressi di un’area di serviziol’uscita di Licola. Invece di fermarsi, ha ingranato la marcia e si è immesso, rischiando più volte l’impatto frontale con altri veicoli. I militari hanno immediatamente dato l’allarme e inseguito l’auto, mentre la centrale operativa allertava altre pattuglie. Il video dell’, girato dalla gazzella del nucleo radiomobile, documenta i momenti concitati della corsa e il pericolo corso anche dagli stessi operatori dell’Arma, che hanno raccontato il timore di “quello che poteva essere e per fortuna non è stato”.