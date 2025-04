Spazionapoli.it - Allarme Napoli, Conte trema: sarebbe una doccia gelata

Arriva una notizia cheuna vera e propria grana per Antonio: c’è l’attesa per l’ufficialità.Ilcontinua a mantenere vivo l’entusiasmo di una lotta Scudetto ancora apertissima dopo la vittoria per 3-0 contro l’Empoli. Nella gara di lunedì sera gli azzurri finalmente hanno messo da parte anche i problemi nella gestione dei secondi tempi, mettendo velocemente in cassaforte il risultato.Dal ritorno al gol di McTominay, alla super prestazione di Lukaku, passando alla rete inviolata nonostante l’assenza di Buongiorno: le notizie sono quasi tutte positive. C’è però una sola grana: l’infortunio di Juan Jesus.Tegola Juan Jesus: rischio stagione finitaLo stop del brasiliano è un enorme problema perin considerazione dellamporanea assenza di Buongiorno. Dalle notizie di ieri, già emergeva la sicura assenza di Jesus per la gara contro il Monza, ma oggi arrivano notizie ancora più preoccupanti: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, si prevede un lungo stop, tale da fargli praticamente terminare in anticipo la stagione.