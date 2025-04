Ilrestodelcarlino.it - Giudice Sportivo conferma vittoria Samb: respinto reclamo Teramo per errore arbitrale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildel Dipartimento Interregionale ha omologato ladellaal Bonolis. Bocciato, quindi, ilpresentato dalche aveva chiesto l’annullamento della sconfitta per 2-1 e la ripetizione della gara per un presuntotecnico. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, l’arbitro Andrea Giordani ha ammesso di non aver trascritto una prima ammonizione a Federico Moretti, numero 99 dellaenedettese, a causa di una situazione di "mass confrontation" scatenata dall’episodio, che avrebbe richiesto l’intervento immediato su altri fronti disciplinari. La seconda ammonizione, regolarmente registrata, è arrivata pochi minuti dopo. Tuttavia, a causa della mancata annotazione della prima, non è stato estratto il cartellino rosso, e il giocatore è rimasto in campo.