Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro in crisi: da squadra rivelazione a rischio playoff

C’è stato un tempo in cui la Vis viaggiava da prima della classe, omaggiata del titolo di. E’ successo nel magnifico girone d’andata, precisamente dalla decima al giro di boa: 23 punti conquistati in 10 partite (7 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta a Piancastagnaio). Meglio di chiunque altro. Ora il team di Stellone vive in una sorta di mondo alla rovescia. Nelle ultime 10 giornate ha raccolto la miseria di 8 punti, vincendo solo con la Pianese, curiosa ricorrenza al contrario. Una solaha fatto peggio, con 7 punti: quella Spal che era partita con grandi ambizioni e che vivrà a breve l’incubo dei playout. E che sarà ospite al Benelli alla prossima, nel giorno di Pasquetta (ore 15).Tolta la super Entella, fresca di promozione anticipata e protagonista di una striscia impressionante (30 gare utili con 20 vittorie e 10 pari), nessuno in quest’ultimo periodo ha messo insieme una striscia che si rispetti.