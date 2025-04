Ilrestodelcarlino.it - Toponomastica, le scelte. Una strada al prete che fece la Resistenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alcuni sì, ma non tutti sono notissimi al grande pubblico gli intestatari delle ultime attribuzioni della Commissionedel Comune di Cesena, per lo più non cesenati. Otto le persone, tre i luoghi. Ci sono tre sindacalisti: Argentina Altobelli (Imola, 1866, Roma 1942), a cui è stata intitolata una rotonda; Amos Zanibelli (Albino 1925, Roma 1885), piazzale; Placido Rizzotto (Corleone 1914-1948), via. Un piazzale è stata attribuita ad Angelo Vassallo, sindaco del comune campano di Pollica ucciso in un attentato nel 2010 la cui sospetta matrice camorristica è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura. Tutti e quattro tra Pievesestina e San Cristoforo. Ci sono due poeti arcinoti, Pablo Neruda e Federico Garcia Lorca, a cui si accompagna la scrittrice Renata Viganò (1900-1976), staffettista durante lae autrice del romanzo ’L’Agnese va a morire’, vie tutte a Macerone.