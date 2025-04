Virtus sfida cruciale contro Lumezzane per accesso ai play in

Sport.quotidiano.net - Virtus: sfida cruciale contro Lumezzane per l'accesso ai play in

Nell’ultima gara si è vista probabilmente lapiù brutta dell’anno. La squadra giallonera sempre in balia di Omegna, probabilmente l’appagamento per la salvezza aritmetica conquistata la domenica precedente ha giocato uno scherzo aisini.Più in generale può essere stata semplicemente una giornata noun’avversaria che sta facendo un torneo incredibile. Vanno messi in conto però anche altri fattori, ancora una volta laera senza Kadjividi, mentre Anaekwe e Masciarelli hanno stretto i denti cercando di dare il loro supporto ai compagni. Non aver fatto risultato è un passo indietro, e un ostacolo in quella che è la corsa alla qualificazione per iin dove le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto di ogni girone saranno ammesse all’appendice della regular season, con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi.