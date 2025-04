Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, Dimarco o Carlos Augusto? Uno è in pole – CdS

Staserae Inzaghi riflette sulla formazione da schierare. Un solo ballottaggio, ossia quello a sinistra Federico.IL BALLOTTAGGIO –: è questo il vero e unico dubbio in vista di, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Entrambi stanno bene. Il primo ha recuperato dal fastidio muscolare, che lo ha escluso dalla partita di andata e contro il Cagliari ha giocato una buona ora di gioco. Il brasiliano è in una forma smagliante, la migliore da quanto veste la maglia dell’. All’Allianz Arena ha arato la fascia sinistra e anche contro il Cagliari, al posto stavolta di Alessandro Bastoni, ha giocato un’altra partita da 7 in pagella. Al momento, il favorito è l’esterno italiano. L’alternativacomunque è sempre viva e a partita in corso sicuramente aiuterà l’