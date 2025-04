Lettera43.it - Marta Ohryzko morta a Ischia: dopo nove mesi arrestato il compagno per femminicidio

di indagini, arriva una svolta nel caso della morte diMaria, la 33enne ucraina trovata senza vita il 14 luglio 2024 in un dirupo a Barano d’. Il, Ilia Batrakov, 41enne russo, è statocon l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. L’uomo si trova già detenuto nel carcere di Poggioreale dal 15 luglio scorso per maltrattamenti.La ricostruzione dei pm di NapoliSecondo la ricostruzione della procura di Napoli, coordinata dal pm Alfredo Gagliardi e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, la donna sarebbe caduta nel dirupo fratturandosi una caviglia. Batrakov l’avrebbe raggiunta non per aiutarla, ma per colpirla con un pugno all’occhio e soffocarla, tappandole naso e bocca. L’ipotesi iniziale di un decesso per embolia è stata smentita da nuove prove, tra cui intercettazioni e l’esito dell’autopsia.