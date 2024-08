Babygirl e il lato oscuro e insieme liberatorio dell' ascoltare il desiderio zittendo i tabù

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) La differenza d’età, soprattutto in caso di coppie in cui la donna è più grande’uomo di parecchi anni, è stata un. Questo esplora, colpendo forte,, film in concorso all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con una Nicole Kidman reduce da una relazione simile, ma rom-com, in A family affair. Il 2024 conta anche un terzo film, sempre leggero, a tema: The idea of you, con Anne Hathaway. Mancava il dramma, magari con sfumature thriller ed è questo ciò che propone il film di Halina Reijn, tanto diretto quanto, talvolta, difficile da sostenere. In primis per la sua protagonista.