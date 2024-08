Temptation Island Mirco e Giulia sono la terza coppia ufficiale | Mi ha cacciata di casa ma sono tornata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua la presentazione dei protagonisti della nuova stagione del docu-reality che partirà a settembre: oggi conosciamo la: ecco chi. In questi giornicominciate le riprese diche, come sanno i fan del programma, quest'anno andrà in onda anche a settembre, dopo il successo dell'edizione trasmessa a luglio. Fino ad oggistate presentate due coppie, Diandra e Valerio e Titty e Antonio, oggi è toccata ai terzi fidanzati di questa stagione.partecipano: un amore messo alla prova Lache da settembre vedremo al docu-reality, condotto anche questa volta da Filippo Bisciglia è composta da, i duefidanzati da nove anni, da tre hanno iniziato a convivere. Hanno