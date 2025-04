Rocco Hunt e Gigi D’Alessio insieme in Giura | due voci del Sud per un inno d’amore e identità

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandra Del PreteUn incontro inaspettato ma potentissimo, capace di unire due generazioni, due linguaggi musicali e un’unica anima: quella del Sud.hanno annunciato a sorpresa sui social la loro nuova collaborazione, pubblicando un video che li ritrae in studio mentre cantano “”, brano inedito che sarà incluso nel nuovo album di, Ragazzo di giù, in uscita il prossimo 25 aprile 2025.Poche immagini, uno scambio di sguardi complice, due timbri inconfondibili e una melodia che già promette di lasciare il segno: tanto è bastato per scatenare l’entusiasmo dei fan, che vedono in questa collaborazione non solo un evento musicale, ma anche un simbolico passaggio di testimone tra due artisti che, pur con percorsi diversi, hanno raccontato con autenticità l’del Mezzogiorno.