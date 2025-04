Lepore al Sabin | Costruiremo una nuova palestra troveremo nuovi spazi

Sabin di Bologna, dove gli studenti, dopo aver sospeso l’occupazione per favorire un confronto diretto con le istituzioni, hanno accolto il sindaco Matteo Lepore e l’assessore Daniele Ara in una grande assemblea all’aperto, nel giardino della scuola. Bolognatoday.it - Lepore al Sabin: “Costruiremo una nuova palestra, troveremo nuovi spazi” Leggi su Bolognatoday.it Mattinata intensa quella di oggi al liceodi Bologna, dove gli studenti, dopo aver sospeso l’occupazione per favorire un confronto diretto con le istituzioni, hanno accolto il sindaco Matteoe l’assessore Daniele Ara in una grande assemblea all’aperto, nel giardino della scuola.

Lepore al Sabin: “Costruiremo una nuova palestra, troveremo nuovi spazi”. Ne parlano su altre fonti

Sabin, incontro giovedì col sindaco. Ma i prof lanciano un aut aut:: "Va fermata l’occupazione" - La decisione è nelle mani dei liceali-occupanti del Sabin. Il termine ultimo, per rispondere se accettare o no, scadrà questa mattina alle 9. A lanciare l’aut aut agli studenti che protestano per aver ... (msn.com)

Il Sabin occupato chiama Lepore: “No alle classi nei container”. E la preside è solidale - Protesta votata a larga maggioranza. Rossella Fabbri: “Non condivido i modi, ma le loro richieste sì” Bologna – “Lepore, Bassi, Ara: vi aspettiamo qua!”. Con questo striscione gli studenti del Sabin i ... (bologna.repubblica.it)

Liceo Sabin occupato, il sindaco Lepore incontra gli studenti.«Mi hanno posto il tema degli spazi, giusto ascoltarli» - I ragazzi hanno invitato il primo cittadino e l'assessore Ara a visitare la scuola: «Ci mancano le aule, stiamo ancora nei container» ... (corrieredibologna.corriere.it)