Tuttivip.it - Terzo lutto nella nota fiction italiana, addio all’amata attrice: “Lottava con una malattia…”

?Valentina Tomada,romanaper il ruolo di Palma Rizzoserie televisiva “Il Paradiso delle Signore”, è scomparsa all’età di 55 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata resa pubblica dalla collega Emanuela Grimalda, che ha espresso il suo dolore sui social media, sottolineando lo shock di apprendere tali notizie attraverso un post su Instagram.Nonostante la riservatezza mantenuta riguardo alla sua condizione di salute, Valentina aveva chiesto ai suoi sostenitori di inviarle pensieri positivi, evitando domande sulla sua situazione. In un video condiviso il 21 marzo, aveva annunciato il suo ritorno, pur riconoscendo le difficoltà affrontate, e aveva esortato a non etichettarla come una “leonessa combattente”, manifestando il desiderio di non essere definita in quel modo.