Ilfattoquotidiano.it - Israele, mille riservisti firmano una lettera contro la guerra a Gaza: licenziati. Netanyahu: “Estremisti che vogliono far cadere il governo”

Unaper chiedere aldi accettare un accordo con Hamas per la restituzione dei 59 ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione, anche a costo di fermare lache ora serve a soddisfare “interessi politici e personali” più che alla sicurezza nazionale. L’hanno firmata circatrae ufficiali in pensione della Israeli Air Force, tra cui l’ex capo di stato maggiore delleDefense Forces e comandante delle Iaf Dan Halutz e Nimrod Sheffer, ex capo della direzione della pianificazione delle forze armate. “Il proseguimento della– si legge nella missiva pubblicata da diversi quotidiani – non garantisce il raggiungimento di nessuno degli obiettivi dichiarati e causerà la morte degli ostaggi, di soldati delle Idf e di civili innocenti“. “Come dimostrato in passato – prosegue i testo -, solo un accordo è in grado di garantire la restituzione in sicurezza dei rapiti, mentre la pressione militare porta principalmente alla loro uccisione e mette in pericolo i nostri soldati”.