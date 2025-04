Intesa Sanpaolo, a Vicenza la mostra “Ceramiche e nuvole”.

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) –apre al pubblico dall’11 aprile 2025 al 22 marzo 2026 alle Gallerie d’Italia –la. Cosa le antichegreche raccontano di noi, curata da Francesco Poroli per Associazione Illustri e con il patrocinio del Comune di.Un progetto inedito e ambizioso che pone in dialogo due mondi apparentemente lontani come quello delle antichecon quello più attuale del fumetto mediante temi universali che attraversano i secoli. Così come le scene rappresentate sui vasi costituiscono una importantissima fonte di analisi storica e sociale, così nei tempi più moderni il fumetto racconta la società in tutte le sue sfaccettature e ne segue le evoluzioni e riflette sulle domande a cui da sempre l’uomo cerca una risposta.