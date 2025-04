Sanremo 2026 sul bando del Comune Rai protesta | “Non si ceda ad altre emittenti”

Comune di Sanremo pubblica il bando per l'assegnazione di Sanremo dei prossimi tre anni, che potrebbe portare il Festival fuori dalla Rai. L'azienda protesta: "Non si conceda in licenza ad altre emittenti". Leggi su Fanpage.it Ildipubblica ilper l'assegnazione didei prossimi tre anni, che potrebbe portare il Festival fuori dalla Rai. L'azienda: "Non si conin licenza ademittenti".

Sanremo 2026 non sarà più su Rai1? Il comune pubblica il bando “anti flop”. Sanremo 2026, il Comune pubblica il bando: più soldi ma anche ascolti che solo Rai e Mediaset garantiscono. Sanremo 2026, sul bando del Comune Rai protesta: "Non si ceda ad altre emittenti". Sanremo, via al bando per chi trasmetterà le prossime edizioni. Sanremo 2026 potrebbe non essere della Rai, il Comune pubblica il bando “anti-flop”. Sanremo, il Comune fa sul serio: aperto il bando (contro la Rai) per organizzare e trasmettere il Festival dal. Ne parlano su altre fonti

Festival di Sanremo, nel bando spunta la clausola anti flop sugli ascolti. Come funziona e perché la Rai è avvantaggiata - Il Comune di Sanremo ha ufficialmente aperto la gara per selezionare il soggetto che organizzerà e trasmetterà in chiaro le prossime tre edizioni del Festival, dal 2026 al 2028, con la possibilità di ... (msn.com)

Sanremo 2026 non sarà più su Rai1? Il comune pubblica il bando “anti flop” - Per la prima volta in settant'anni, il Festival di Sanremo potrebbe non essere trasmesso in Rai. Come funziona e cosa succede ora ... (deejay.it)

Sanremo 2026, il Comune pubblica il bando: più soldi ma anche ascolti che solo Rai e Mediaset garantiscono - Sanremo 2026 cambia volto: il Comune apre il bando pubblico per l'organizzazione del Festival, chiedendo più soldi e garanzie di ascolti. La sfida è aperta, ma i discografici lanciano l'allarme. (msn.com)