Lorenzo Spolverato in crisi dopo il GF. "Piange tutti i giorni"

è inla fine del Grande Fratello. A svelarlo è Deianira Marzano, secondo cui lo sportivo starebbe vivendocomplicatiaver lasciato la casa di Cinecittà. Dietro ci sarebbe l’addio a Shaila Gatta, avvenuto di fronte alle telecamere, e le critiche ricevute per la loro relazione.inil Grande FratelloIl Grande Fratello è terminato da qualche giorno, ma le polemiche non sembrano destinate a spegnersi. Soprattutto quelle riguardanti il legame frae Shaila Gatta.Lo sportivo e l’ex velina di Striscia la Notizia, come è noto, avevano iniziato una relazione durante la loro permanenza nello show, attirando, in alcuni casi, aspre critiche. Pocol’uscita dallo show, proprio durante la finale, Shaila era entrata nella casa per mettere un punto alla sua relazione con il gieffino, definendo la loro relazione come “tossica”.