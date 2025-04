Quindicenne sequestrato nel Napoletano domani udienza di convalida per il 24enne ex dipendente del padre

domani, 11 aprile, comparirà davanti al gip Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, fermato per sequestro di persona: avrebbe partecipato al sequestro lampo del 15enne a San Giorgio a Cremano (Napoli). Leggi su Fanpage.it , 11 aprile, comparirà davanti al gip Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, fermato per sequestro di persona: avrebbe partecipato al sequestro lampo del 15enne a San Giorgio a Cremano (Napoli).

