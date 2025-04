Quotidiano.net - “Trump imporrà la legge marziale dal 20 aprile”. Da dove nasce la notizia virale sui social e il ruolo del compleanno di Hitler

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 102025 – Nelle ultime ore, negli Stati Uniti, sta circolando con sempre maggior insistenza unache sta allarmando soprattutto i militanti democratici convinti che il presidentevoglia impedire manifestazioni pubbliche di dissenso. Ma daquestache è diventatasuie che fondamento avrebbe? Suinegli Stati Uniti è infatti diventataun'ipotesi, senza fondamento, che il presidente degli Stati Uniti possa imporre il 20la, un passo drammatico che potrebbe portare all'impiego dell'esercito nelle città e alla repressione del dissenso. (FILES) This October 26, 2014 file photo shows US Marines arranging their equipment as US troops arrive in Kandahar after their withdrawl from the Camp Bastion-Leatherneck complex in Helmand province.