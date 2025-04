Cannes 2025 | tutti i film in selezione ufficiale

film presentati in selezione ufficiale al Festival di Cannes 2025. La 78ma edizione della kermesse francese, in programma dal 13 al 24 maggio, è uno degli appuntamenti più importanti nel calendario cinematografico annuale.Quest'anno il comitato di selezione ha esaminato ben 2909 lungometraggi, una cifra da record, e alcuni titoli saranno annunciati prima dell'inizio del festival.Cannes 2025 Juliette Binoche è la presidente di giuriaCome ogni anno il Festival di Cannes presenta un ventaglio di titoli molto particolari. Frémaux ha confermato che Tom Cruise sarà presente a Cannes per presentare il nuovo Mission Impossibile, e ha rassicurato che non sarà l'unica stella hollywoodiana presente in Croisette.Di seguito l'elenco completo dei film annunciati nel corso della conferenza stampa.

