Musetti batte Berrettini a Montecarlo (ma Matteo è tornato)

Non c’è stata partita. Lorenzoha battutonel derby verso i quarti di finale del torneo Masters 1000 di: 6-3 6-3 in poco più di un’ora. Avanza il carrarino, numero 15 della classifica mondiale, si ferma il romano che torna a casa, però, con la borsa piena di buone notizie.è stata la settimana che ha reso definitivo il ritorno dinel grande tennis, mettendosi alle spalle mesi di fatica, sudore e lacrime. L’Italia del tennis torna ad avere una punta in più in questo meraviglioso periodo storico in cui le nostre racchette si sono scoperte dominanti. Il successo contro Zverev, che ha svuotato di energie fisiche e mentali, è stato il segnale del comeback che tutti attendevano.Un lavoro iniziato ormai un anno fa, ricostruendo non solo la classifica ma prima di tutto mente e testa di un campione rimasto all’estate 2021.