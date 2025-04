Secoloditalia.it - Prada compra Versace: la “strana coppia” della moda rende il Made in Italy più forte

L’accordo è fatto:ha annunciato di aver chiuso la trattativa per l’acquisizione del 100% didalla multinazionale Capri Holdings, fondata dallo statunitense Michael Kors. L’ingressoMedusa nel gruppo guidato da Patrizio Bertelli rappresenta un doppio colpo per ilin, che recupera in questo un suo marchio storico e vede una propria holding d’eccellenza rafforzarsi ulteriormente, diversificando proposte e mercato. «è una forza per il nostro gruppo perché non c’è sovrapposizione in creatività e clientela. Non ci premo clienti l’uno con l’altro. Ha un’estetica iconica, differente dai brande Miu Miu», ha detto Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo, in una call con gli analisti. E, del resto, non ci sono due estetiche che potrebbero essere più lontane: massimalista, carnale e iperfemminile quella di, minimalista, intellettuale e quasi ascetica quella di