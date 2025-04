Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 1244 punti

chiude in rialzo a 124,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 116 punti segnati in apertura. In ribasso invece rispetto ai 129 punti della chiusura precedente. Si è ridotto di 6 punti a quasi 3,82% il rendimento italiano e di 1,3 punti al 2,57% quello tedesco. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 124,4 punti Leggi su Quotidiano.net ina 124,4il differenziale tra Btp edecennali, contro i 116segnati in apertura. In ribasso invece rispetto ai 129della chiusura precedente. Si è ridotto di 6a quasi 3,82% il rendimento italiano e di 1,3al 2,57% quello tedesco.

Lo spread Btp-Bund apre in forte calo a 116 punti base. Lo spread tra Btp e Bund apre in forte rialzo a 130 punti. Lo spread Btp-Bund in avvio schizza a 128 punti. Lo spread tra Btp e Bund chiude in ribasso a 125 punti base. Lo spread Btp-Bund in avvio schizza a 128 punti. *** BTp: spread apre in forte calo a 118 punti, vendite su bund con rally Borse. Ne parlano su altre fonti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 124,4 punti - Chiude in rialzo a 124,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 116 punti segnati in apertura. In ribasso invece rispetto ai 129 punti della chiusura precedente. (ANSA) ... (ansa.it)

Lo spread Btp-Bund apre in forte calo a 116 punti base - Forte calo in avvio di seduta per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due decennali si riduce di 12 punti base, a quota 116. (ANSA) ... (ansa.it)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 129 punti - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo di oltre 6 punti base a 129 punti. Sale anche il rendimento del decennale italiano che è al 3,88% (+2,5 punti base). (quotidiano.net)