Ilfattoquotidiano.it - “Non ho condizionato nulla, se Paratici andasse al Milan sarei più incazzato”: Marotta commenta la trattativa naufragata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Come è possibile immaginare che io abbia potuto condizionare il proprietario, il presidente o l’amministratore delegato del?”. Giuseppe, presidente dell’Inter, nel corso dell’evento Il Foglio a San Siro ha definito “un’altra leggenda metropolitanaese” le voci secondo cui avrebbe influenzato il definitivo stop allatra Fabioe ilper il ruolo di direttore sportivo.“Io non so se esiste un cavaliere bianco, una metafora che si usa tanto nella finanza. Sono tutte persone che hanno competenza e non aspettano il mio suggerimento. – ha dichiarato– Anche volendo, cosa avrei fatto?” “A me personalmente, sevenisse a fare il direttore sportivo delrenderebbe ancora più contento perché mi genererebbe ulteriori stimoli.piùdi prima“, ha aggiunto sorridendo il presidente dell’Inter che nel corso del suo intervento ha avuto modo di smentire anche chi alludeva al rischio che la società nerazzurra fosse prossima al fallimento: “Una parolaccia che proprio non esiste.