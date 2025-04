Domenica 13 aprile la 52esima Via Crucis dei Lavoratori | le 14 stazioni animate da sindaci e associazioni

Domenica delle Palme, la Via Crucis dei Lavoratori, giunta alla 52esima edizione. L’appuntamento è per Domenica 13 aprile alle 18.30, con partenza da piazza San Giustino.L’iniziativa è organizzata dalle Acli. Chietitoday.it - Domenica 13 aprile la 52esima Via Crucis dei Lavoratori: le 14 stazioni animate da sindaci e associazioni Leggi su Chietitoday.it Tornerà ad attraversare il centro storico di Chieti, come da tradizione nelladelle Palme, la Viadei, giunta allaedizione. L’appuntamento è per13alle 18.30, con partenza da piazza San Giustino.L’iniziativa è organizzata dalle Acli.

