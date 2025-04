Thesocialpost.it - Francesca Michelon è figlia di Stefano D’Orazio: il tribunale riconosce la paternità e annulla il testamento

Una sentenza storica ha cambiato il destino di, la donna che per **decenni ha lottato per essere riconosciuta comedi, storico batterista dei Pooh, scomparso nel 2020 per complicanze legate al Covid. Con il pronunciamento delcivile di Roma, emesso il 9 aprile 2025, arriva il riconoscimento ufficiale:è lalegittima del musicista. La decisione è immediatamente esecutiva e ha effetti profondi sia sul piano personale che su quello patrimoniale.Dna e verità: laè certaA fondamento della sentenza, una perizia medico-legale su reperti biologici conservati in strutture sanitarie. Il risultato del test del Dna non lascia dubbi:scientificamente accertata. In vita,non aveva mai riconosciuto, nata da una relazione con Oriana Bolletta, allora sposata con Diego, che le diede il cognome.