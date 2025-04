Quifinanza.it - Juventus, Visit Detroit nuovo sponsor: i bianconeri volano in Borsa

Nuova trattativa in corso per la, ma in questo caso Giuntoli non ha alcun ruolo. La società bianconera sta infatti discutendo per tornare a vantare unosulla propria casacca. Si è scelto di lasciar spazio soltanto a Save the Children che, com’è facile intuire, non rappresenta una fonte di guadagno per il club.In vista del Mondiale per Club, al via dal prossimo 15 giugno, tutto questo cambierà: spazio a. Proviamo a capire di cosa si tratta, che impatto sta già avendo in casa Juve e quanto potrebbero guadagnare i2025-26, dueDiscussioni delicate in casa Juve, che progetta il futuro non soltanto in campo. Sul terreno di gioco ci sono stati dei passi falsi, in termini di mercato calciatori e allenatori. Il ritorno di Allegri non aveva convinto e la scommessa Thiago Motta ha messo d’accordo tutti, sotto l’ombra delle polemiche.