Francesco Cicchella protagonista a Baia Domizia

Francesco Cicchella sarà uno dei protagonisti dell'estate a Baia Domizia. L'appuntamento è per il 17 agosto presso la suggestiva Arena dei Pini. L'attore comico e imitatore partenopeo Francesco Cicchella salirà sul palco con il suo nuovo spettacolo "Tante belle cose - Summer Edition".

