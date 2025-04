Thesocialpost.it - Musetti-Berrettini, che show! Grande partita

Atp Montecarlo, c’era molta curiosità per il derby italiano fra Lorenzoe un Matteoreduce dalla splendida vittoria contro Alexander Zverev, numero due del mondo. Il match, disputato di fronte a spalti gremiti, ha preso subito una direzione precisa, ed è stato meno combattuto di quanto ci si sarebbe aspettati.Infatti, mentreè sembrato in costante crescita dall’inizio del torneo a oggi, Matteoè sembrato molto provato dalle fatiche dei giorni scorsi, tanto da richiedere l’intervento del fisioterapista nel corso del secondo set. L’inizio è stato fulminante da parte del carrarino, che si è portato subito sul 3-0.è poi riuscito a mantenere senza grandi difficoltà il vantaggio conquistato, chiudendo il parziale per 6-3.Nel secondo set la musica non è cambiata, anzi, Matteo è parso davvero scarico, mentre Lorenzo ha acquisito sicurezza sfoderando un tennis elegante ed efficace come nei suoi giorni migliori.